Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Belediyesi, kentin mutfağına özgü lezzetlerden biri olan simit için Türk Patent ve Marka Kurumu’na baaşvuru yapmıştı. Başvurunun ardından 15 yazışma yapıldı ve süreç mutlu sonla tamamlandı. Rize simidinin 1930’lu yıllardan itibaren yapıldığının, 90 yaşın üzerindeki kişilerle yapılan röportajlarda da ortaya çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Reşat Kasap, misafirlere çay ikram ederken yanında mutlaka Rize simidi ve peynir ikram edildiğini, kentte yaklaşık 20 simit fırını bulunduğunu ifade etti. Simit, zırh, un, su, tuz ve az miktarda maya ile hazırlanıyor. 20 dakika bekletildikten sonra 60 gramlık parçalar 1 dakika sıcak suda kaynatılıp üzüm pekmezine bandırılıyor ve 30 dakika odun ateşinde pişiriliyor.