Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, şu an Türkiye pazarına yatırım için en iyi zaman olduğunu belirterek yabancıları Türkiye’ye yatırıma davet etti. Son günlerde kurda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Doany, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kararların çok daha hızlı alınabilmesi adına çok faydalı olduğunu söyledi. Türkiye’nin gelecek 5 yılda büyümeyi devam ettireceğine inandığını belirten Doany, şunları kaydetti: Büyümek çok önemli ama büyürken ülkenin daha çok fonlamaya da ihtiyacı oluyor, böylece büyümenin de bir maliyeti oluyor. Sağlıklı ve uzun vadeli finansmanı çekebilmek önemli. Piyasada önemli ölçüde büyüme potansiyeli hâlâ var. Ülkenin demografisi yatırım için çok sağlıklı. Genç nüfus var, yeni ekonomi için gereken faaliyetlere yer var ve Türkiye’de pazar çok büyük. Vergi teşvik sistemi ve yasalar yeni işlerin kurulabilmesi için oldukça destekleyici. Daha değişik yatırımcıların da ülkeye gireceğini düşünüyoruz. Mesela, Çinli Alibaba’nın Trendyol’la yaptığı anlaşma çok önemli, üstelik hedefleri yalnızca Türkiye de değil. Burayı merkez yapıp çevre ülkelere de yayılabilmek.

Türkiye’nin lokasyonuyla oldukça cazip bir ülke olduğuna işaret eden Doany, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada sanayi alanına yatırım yapmış bütün şirketler başarılı olmuştur. Pek çok ülke araç üretimlerini başka ülkelerde yaptığı için pişmandır. Çoğu Türkiye’de yapmayı tercih ediyor. Coğrafi olarak Türkiye ile Suudi Arabistan’ı aldığınızda 2030 yılına gelindiğinde dünyanın 5. en büyük ekonomisi bu lokasyon olacak.



KUR TÜM DÜNYANIN ORTAK PROBLEMİ

Türkiye’nin, spekülatif tarzda yatırımcıları azaltmaya çalıştığını vurgulayan Doany “Spekülatif tarzda yatırımcıyı cezalandırmadan, ama iyi yatırımcıyı da ödüllendirmenin yolunu buldu. Risk tarafı ise kur oranları. Aslında bu tüm dünyanın ortak sorunu. Bu kısmın yönetimi yatırımcının üzerinde. Yatırımcı, portföyünü nasıl yöneteceğini bilmeli. Sıfır kur riski olan ülkeye yatırım yapıyorsanız, bu pazarlar gelişmiştir, yeni bir şey çıkartamazsınız, yaşlı nüfus vardır. Genel olarak yatırımcının kur riski var ama bu tüm gelişmekte olan pazarlarda yaşanan bir risk. Tamamen güvende olmak diye bir şey yok. Her yer aşağı yukarı aynı. Bir şeyi geliştirip, büyütmek istiyorsanız daha çok uzun vadeli planlar yapılır. Türkiye pazarı gerçekten fırsatlarla dolu. Çünkü bu süre zarfında şirketi gerçekten büyütebilirsiniz. Gelişmiş pazarda da bunu yapabilirsiniz. O yüzden genelde yatırımcılar biraz gelişmiş piyasalara, biraz da gelişmekte olan pazarlara yatırım yaparlar. Türkiye de bu yatırımlardan pay almak için çalışmalı” ifadelerini kullandı. Yabancı yatırımı çekebilmek için Türkiye’nin bütün doğru şeyleri yaptığına dikkati çeken Doany, yabancı yatırımcılara Türkiye’ye bir an önce yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunarak “Çünkü şimdi iyi bir zaman, fiyatlar da çok iyi” diye konuştu.

Yeni bir dünya düzeni çıkacak

Uluslararası bütün piyasalarda şu anda sıkıntılar olduğunu dile getiren Doany “Dünyada küresel ticaret savaşları yaşanıyor. Yeni bir dünya düzeni çıkacak. Bu da ikili adaletli ticari ilişkilerin yaşanacağı bir düzen olacak” yorumunu yaptı. Doany, herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyle zorbalık yapamayacağını belirterek şunları kaydetti: Hiç kimsenin diğerine zorbalık yapamayacağı bir dünya düzeni olması gerekiyor. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Yarışabilirsiniz, rekabet edebilirsiniz ama cezalandıramazsınız. Kimse bir diğerini yargılayamaz. Eğer yargılamak istiyorsanız bağımsız bir mahkemeye gitmek gerekir. Kendi yasanızı yabancı bir ülkeye karşı kullanamazsınız. Bu yaşananlar, bunu yapanlara önemli bir ders niteliği taşıyacak. Dünyanın çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor çünkü ticaret çok kırılgan. ABD’deki ticaretin Kanada ve Meksika’ya ihtiyacı var. AB’nin avro ile çok ciddi başı dertte. İngilizler AB’den çıkıyor. Zor bir dönemden geçeceğiz ama bunun ardından dünya daha iyi bir yer hâline gelecek.

İkinci senaryoya da hazırız

Paul Doany, gelecek 5 yılın tüm dünyada zor bir dönem olacağını düşündüğünü aktararak, ABD’nin ticaretle ilgili attığı adımların bütün müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. “Küresel ticarette bir belirsizlik var” diyen Doany, küresel ticaretin Dünya Ticaret Örgütünün altında belirli kurallarla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Doany, ABD’nin birtakım keyfi değişiklikler yaptığını ve en yakın müttefiklerini bile üzdüğünü kaydederek “ABD; Kanada’yı, İngiltere’yi, AB’yi mutsuz etti. Bir takım bölgesel ve ikili iş birliklerinin daha revaçta olacağını düşünüyorum. Tabii bunlar ABD yönetiminde bir takım değişiklikler olmadığı şartlarda... 2 senaryoya da hazırlıklı olmak gerekiyor. Türkiye de bence kendini buna adapte ediyor” diye konuştu.