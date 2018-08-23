Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ulusal güvenlik gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de dâhil etmesi iki blok arasında ticaret savaşının fitilini ateşlemişti. Karşılık olarak atılan adımlarla AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıklar artarken, başlayan ticaret savaşlarında gündeme son olarak otomobiller dâhil oldu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD’yi kararından vazgeçiremedi. Batı Virginia’da katıldığı bir seçim kampanyasında ABD Başkanı Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi. Amerika hâlihazırda AB çıkışlı binek araçlara yüzde 2,5 vergi uyguluyor. Donald Trump ise AB’nin ABD çıkışlı ithal araçlara uyguladığı yüzde 10’luk verginin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını istiyor. Trump, daha önce Almanya menşeli üreticilere sert tepki vermiş ve ABD ile olan ticarette fazla vermelerini eleştirerek “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” demişti. Görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefer Şener, ithal otomobillere vergi uygulaması ile asıl hedefin AB’nin kalbi Almanya olduğunu belirtti. Son dönemlerde gerek dış politikada gerek iç siyasette yalnız kalan Trump’ın daha da agresifleşeceğinin altını çizen Şener, gümrük vergisinin sadece otomobil değil diğer AB mallarına da siyaret edeceğini öngördüklerini kaydetti.



UZUN VADEDE KAYBEDER

Amerika’nın korumacı politikalarla dış ticarette kısa vadede kazançlı duruma geçeceğini dile getiren Şener “Ancak yaygın hâle getirilecek her uygulama tüm dünya ticaret yapısını bozacağı için uzun vadede aleyhte olacak. 2017 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri 2,2 trilyon dolarlık ithalat yapıyor. 1,5 trilyon dolarlık da ihracatı var. Yani Amerika her yıl 700 milyar dolarlık dış ticaret açığı veriyor. Trump aslında bu açığı kapatmak için uğraşıyor. Ama korumacı politikalar zaman içerisinde Amerika’nın bu açığını daha da artıracaktır” şeklinde konuştu.

GELİN BURADA ÜRETİM YAPIN

Alman otomobil üreticileri Volkswagen Grubu, Mercedes ve BMW’nin ABD’de fabrikaları bulunuyor. Yaklaşık 9 bin kişinin çalıştığı ve Güney Karolina’da yer alan BMW tesisi bölgenin en büyük istihdam sağlayıcısı konumunda. Gazetemize konuşan İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, Trump’ın yüzde 25 vergi kararının AB otomobil markalarının Türkiye’de üretim yapmalarının önünü açabileceğini söyledi. Tuna “Ülkemiz ABD’den ağırlıklı olarak lüks segmentte araç ithal ettiği ve pazar payı düşük olduğu için etkisi olmayacaktır. Aslında bu süreç Türkiye için önemli. Ülkemizde üretimi olmayan AB otomobil markalarına yatırım için yeni fırsatlar sunulabilir. Böyle bir durum istihdam artışı ve girecek yüksek sermaye ile birlikte otomobil yan sanayi için tarihî fırsatlar sağlayabilir” dedi.