Osman Çobanoğlu Ankara
Binalarda enerji tasarrufu için kritik bir yere sahip olan mantolama çalışmalarının yılda yaklaşık yüzde 30 oranında tasarruf sağlayabileceği öğrenildi. Sektör temsilcileri, doğalgaz tasarrufunda ev içi tesisat ve bina mantolamasının önemini vurgulayarak, bu tip bir projenin gerçekleştirilmesi durumunda tasarrufun artırılacağını belirtiyor.
Mantolamayla gazda yüzde 30 tasarruf
23.08.2018 - 03:17 | Son Güncelleme: 23.08.2018 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji verimliliği eylem planıyla birlikte yeni dönemde tüketimi 2023’e kadar yüzde 14 oranında azaltmak için çalışmalar sürerken önemli bir detay daha gün yüzüne çıktı.
Osman Çobanoğlu Ankara
Etiketler : mantolama,
577362 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/577362.aspx
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