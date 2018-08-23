Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Binalarda enerji tasarrufu için kritik bir yere sahip olan mantolama çalışmalarının yılda yaklaşık yüzde 30 oranında tasarruf sağlayabileceği öğrenildi. Sektör temsilcileri, doğalgaz tasarrufunda ev içi tesisat ve bina mantolamasının önemini vurgulayarak, bu tip bir projenin gerçekleştirilmesi durumunda tasarrufun artırılacağını belirtiyor.