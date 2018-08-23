Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Karslıoğlu “Sistem Global Danışmanlık yetkinlik alanına giren hizmetleri ücretsiz sunmanın yanı sıra, elini değil kolunu taşın altına koyacak ve kapsamda ki KOBİ’lerin patent başvuruları için gerekli olan harçları da kendi kaynaklarından ödeyerek sponsor olarak karşılayacaktır” diye konuştu.

İŞTE O HİZMETLER:

¥ Fikrin korunması ve patent telif, tescil işlemleri,

¥ Şirket kuruluşu hizmetleri,

¥ Sözleşmeler konusunda danışmanlık,

¥ Mevcut teşvik uygulama analizi,

¥ Potansiyel AR-GE teşvik ve destek analizi,

¥ Teşvik ve destek başvuru hizmetleri,

¥ Dijital dönüşüm durum tespit ve olgunluk analizi,

¥ Mali görünüm açısından yatırımcıya hazırlık analizi yer alacak.