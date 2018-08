Türkiye Gazetesi

Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, Alibaba’nın Trendyol’u satın almasının Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirterek “Türkiye’de gidilecek daha çok yol yapılacak çok iş var” dedi. Erpolat, Alibaba.com’un 2009 yılından beri Türkiye’de aktif olarak bulunduğunu aktararak, Türkiye’nin Alibaba grubu için çok önemli olduğunu ve 8-9 yıl içerisinde Türkiye’de çok ciddi bir ivme katettiklerini söyledi. Erpolat, şunları kaydetti: Ticaret Bakanlığı’yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ’lerini ihracatçı hâle getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ’lerini ciddi şekilde ivmelendirdi. Şu anda KOBİ tarafında ciddi bir ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ’leriyle tanıştırmak ve KOBİ’leri global hâle getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik olarak bulunduğu konum bakımından hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Biz KOBİ’lerimizin hak ettiği yeri bir an evvel almasını istiyoruz.

Erpolat, Alibaba.com olarak Türkiye’deki yerel iş ortaklarıyla birlikte son 2,5 yılda ciddi yatırım ve çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi: Hükûmetimiz de bu konuya son derece yakın ve çok ciddi destek veriyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı’nın verdiği desteklerle bunların artarak devam edeceğini görüyoruz. Türkiye’nin çıkış yollarından, bizce en önemlilerinden bir tanesi KOBİ’lerimizi ekonomik hayatın içine almak ve globalleştirmek. Sadece 80 milyon kişiye değil, 8 milyar kişiye, dünyadaki bütün ülkelere ürün üretmelerini istiyoruz. Bizce Türkiye’nin çıkış noktalarından bir tanesi bu. Biz grup olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Erpolat, Türkiye’deki toplam ticaretin sadece yüzde 4’ünün elektronik ticaret üzerinden döndüğüne değinerek “Dolayısıyla ülke olarak gidecek çok yerimiz var. Bu hem iyi hem kötü, nereden baktığınıza bağlı. Çok düşük olarak görebilirsiniz bu rakamı çünkü Çin’de yüzde 20, İngiltere’de yüzde 17’lere geldi. Herkes için kazanılacak para var. Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Kesinlikle optimist vaziyetteyiz. Geleceğe daha kararlı, daha güvenli bakıyoruz. Türkiye’de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var” değerlendirmesinde bulundu.

Türk KOBİ’leri yeni pazarlarla tanıştırıyoruz

Alibaba.com Türkiye Müdürü Erpolat, Türkiye’nin hazır giyim, gıda ve makine parçaları gibi kuvvetli olduğu belli sektörler olduğunu belirterek, kuvvetli oldukları segmentleri daha da büyüttüklerini, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini anlattı. Türk KOBİ’lerini yeni pazarlarla tanıştırdıklarına dikkati çeken Erpolat, “Yeni dünyalar, yeni pazarlar açıyoruz. Bu çok kritik bir misyon. Yaptığımız iş insanların hayatlarını direkt etkiliyor. Çünkü yaptığımız iş sayesinde insanlar şirketlerini büyütüyor ya da sıfırdan bir şirket kuruyor ve istihdam sağlıyor” diye konuştu.