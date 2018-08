Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk hava yolu şirketleri ile uçuşlar yapan İranlı yolcuların sayısı, eylül ayından itibaren daha çok artacak. British Airways, Air France’ın şirketi Joon ve Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM), ticari gerekçelerle eylül ayında Tahran seferlerini askıya alacaklarını duyurdu. Karar uygulanmaya başladığında, İran pazarında Türk hava yolu şirketleri daha çok yolcu taşıyacak. Özellikle İstanbul’dan her saatte dünyanın birçok noktasına aktarmalı uçuşlara İranlı talebi artacak. Uygun bilet fiyatları da sunan Türk şirketlerin, İran pazarında yolcu sayısını yüzde 20 artırması öngörülüyor. Özellikle çok sayıda İran kökenlinin yaşadığı Paris ve Los Angeles ile Tahran arasında, İstanbul aktarmalı daha çok yolcu taşınacak. Pegasus Hava Yolları, Tahran’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na her gün bir sefer düzenlerken, Paris’e iki, Amsterdam’a üç ve Londra’ya dört sefer yapıyor. THY ise biri Sabiha Gökçen olmak üzere Tahran’dan her gün beş sefer yapıyor.