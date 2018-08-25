Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretime başlayacak. Cengiz Holding tarafından hayata geçirilen tesis, yıl sonunda da tam ka-pasiteye ulaşacak. Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa “Üç yılda tesisler yapıldı. Toplam 1,2 milyar avro üzerinde bir yatırımı tamamladık. Tesisler kademe kademe devreye girip tam kapasiteyle çalıştığında, gübre ihtiyacının 350 milyon dolarlık kısmını karşılayacak, aynı zamanda 270 milyon dolarlık kobalt, çinko ve bakır üretimi sağlayacak. Bu sayede toplam 620 milyon dolarlık bir ithalatı ikame etmiş olacağız” dedi.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ise, tesislerin 1 milyon 580 bin metrekarelik bir alanda, 5 ana fabrika, 12 yardımcı tesisten oluştuğunu söyledi. İnşaatta 285’i yabancı mühendis olmak üzere 5 bin kişinin görev aldığını anlatan Kayışoğlu, “İşletme aşamasına geçtiğimizde bin 250 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacağız. Çevremizde oluşturacağımız eko sistemle de, 25 bin kişi işsizlikten kurtulacak. Mazıdağı Gübre Fabrikası’nda ham maddenin yüzde 90’ı, yurt içinden sağlanacak. Tesis, ihtiyacı olan elektriği de kendisi üretecek. Burası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Cumhuriyet tarihinin en büyük endüstriyel yatırımıdır” diye konuştu.