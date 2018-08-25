Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - Ankara



İlk etapta 4 köyde güneş enerji santralleri kurulacak. Bu yerler; Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Kulak köyü, Çorum’un Osmancık ilçesi Gecek köyü, Elâzığ’ın Merkez ilçesi Sarıgül köyü, Konya’nın Ilgın ilçesi Gökbudak köyü olarak belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında projenin yurt geneline yaygınlaştırılması ve yaklaşık 300 köye ulaştırılması hedefleniyor. ORKÖY PV olarak adlandırılan projenin 3,7 milyon dolarlık finansmanı için Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından hibe sağlanacak. Güneş enerji sistemi için ihale süreci 27 Ağustos’ta sona erecek. 100 kWp kapasiteli her bir tesisin üreteceği enerji ile yaklaşık 70 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.