Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere; Türk ilaç endüstrisinin ekonomik büyüklüğünün 2017 yılında 24,5 milyar TL lira seviyesinde olduğunu, ancak bu alanda çok daha büyük bir potansiyelin bulunduğunu söyledi. Demirdere “Novartis’in dünya genelinde 60 fabrikası var. Bunlardan 4’ü Türkiye’de, yani adet olarak yüzde 8’i... Peki, Novartis’in satışının yüzde kaçı Türkiye’den? Sadece yüzde 0,7’si!.. Zamanında bütün ilaç firmaları ABD’ye gitti? Ve AR-GE’yi orada yapıyorlar? Amerika dedi ki, ‘Ülkeme gel, AR-GE yap, ben de ilaç fiyatlarını bunu dikkate alarak belirleyeceğim.’ Ben de diyorum ki, hükûmetimiz yerli firmaları kolluyor, bu çok iyi. Ama ilaçtan para kazanan firmaların, kazandıkları paranın önemli bir kısmını tekrar ilaç sanayisine yatırmaları gerekli. Başka sanayilere aktarmasınlar. İlaç sanayisinde bugün yatırırsın, belki 7-8 sonra kazanırsın, ama ciddi kazanırsın. Zaten artık bugün yatırayım yarın kazanayım anlayışını değiştirmemiz lazım. Mesela inşaat sanayii; temelden satıyorsun, parayı alıyorsun, sonra inşaatı yapıyorsun. Güzel bir yaklaşım ama maalesef sürdürelebilir olmayabiliyor. O sebeple başka sanayilere, bilhassa ilaç sanayii gibi elit sanayilere yurdumuzun ihtiyacı var” diye konuştu.

Türkiye’de kalıcı olduklarını vurgulayan Altan Demirdere “100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu demektir ki; 100 ülkenin sağlık otoriteleri gelmiş, bizim buradaki tesislerinizi teftiş etmiş ve onay vermiş. Amerika’dan, İsviçre’den tutun, Curaçao ülkesine kadar ihracat yapıyoruz. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam 1,2 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ilaç ihracatı yapan firması olduk. Türkiye’ye yeni yatırımlar getirmek için çalışıyoruz” dedi.