Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doları bir silah olarak kullanan ABD’nin Türkiye ile kur savaşına girişmesi uluslararası ödeme sistemlerinin de güvenirliğini sorgulatır hale geldi. Kur savaşıyla birlikte uluslararası toplantılarda ABD’ye karşı alternatif ödeme sistemleri yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Almanya’nın “AB’ye özel ödeme sistemi” önerisinin ardından Arjantin’in Salta şehrinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısında da alternatif ödeme sistemleri konuşuldu. Türkiye adına toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüştüğü herkesin dünyada ticaretin ve ekonominin öngörülemez bir hale gelmesinden ve bir belirsizliğin olmasından şikayetçi olduğunu aktararak, bunu sesli dile getiremeseler de ikili görüşmelerde dünyanın geldiği bu noktadan rahatsızlık duyduklarını, buna bir çözüm bulunması gerektiğini açıkça belirttiklerini söyledi. Varank, iki hafta önce Türkiye’nin istemsiz bir şekilde söz konusu savaşın bir parçası olduğunu belirterek, şöyle devam etti: En önemlisi bu savaş finansal bir savaşa dönüştü. Sonuç olarak para birimimizde bazı oynaklıklar gördük. Bu hareketlenmenin hiçbir mantıklı makro ekonomik dayanağı yoktu. Reel sektör ve bankacılık sektörü göstergelerimiz güçlü. Planlı ve kararlı adımlarımız sayesinde bu saldırıyla baş edebildik. Mesele şu ki bu Türkiye’nin başına geldi ancak risk bütün ülkeler için mevcut, diğer ülkeler de benzer durumlarla karşı karşıya kalabilir.

Bütün dünyanın alternatif ödeme sistemi için çalışması gerektiğini ifade eden Varank “Biz konuşmamızda özellikle son günlerde yaşadığımız kurdaki dalgalanmayla ilgili bir bölümden bahsettik. Şu anda dünyada bir para biriminin hegemonyası var. Bu hegemonya sayesinde birtakım siyasi atraksiyonlarla ekonomiye etki etme imkanı buluyorlar. Eğer biz dünyada dijital ekonomi sayesinde kullanılabilecek bir değiş-tokuş mekanizması geliştirebilirsek böylece bir para biriminin hegemonyasını da kırma imkanımız olur. Dijital ekonominin araçlarıyla, her türlü siyasi müdahalelerden uzak ve bağımsız bir ödeme ve takas sisteminin uygulanması yollarını bulabiliriz” dedi.

Çin ve Rusya ile baş başa görüşme

Bakan Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısında Rusya ve Çin heyetleriyle bir araya geldi. Çin ile görüşmede Kuşak ve Yol Girişimi’nin konuşulduğunu belirten Varank “Kuşak ve Yol Girişimi güzergahtaki ülkelerde araştırma, geliştirme ve inovasyona da katkı sağlayacak. Türkiye, bu girişiminin orta koridorunda yer almak istiyor. Görüşmede muhataplarımıza bunu ilettik. Türkiye’nin güzergahın bir parçası olması ülkeler için kazan-kazan sonucu doğuracak, yatırım, istihdam ve güçlü büyümeye katkı sağlayacak” dedi. Çin ile araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Varank “Çin ile daha dengeli bir ticareti hedefliyoruz. Her iki ülke ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Karşılaştırmalı üstünlüklerimizden daha iyi faydalanmalıyız diye konuştu.

THY gururlandırdı

Bakan Varank, görüşmeleri esnasında birçok heyet başkanı ve katılımcıların Türk Hava Yollarının (THY) hizmetlerinden memnuniyetle bahsettiğini ifade ederek “THY’nin en çok noktaya uçma politikasının ne kadar etkili ve faydalı olduğunu bu seyahatte gördük. Katılımcılar, Arjantin ve diğer ülkelere seyahatlerinde mutlaka THY’yi kullandıklarını ve hizmetlerinin memnun kaldıklarını dile getirdiler. Ülkem adına çok mutlu oldum” dedi.