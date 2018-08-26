Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki fırsatların çok geniş ve zengin olduğuna dikkati çeken Bischof, bunun en temel sebebi olarak ise ülkedeki gelişmiş altyapıyı gösterdi. Bischof, destekler sağlandığı takdirde geleceğin daha parlak olacağına dikkati çekerek, işleri ve talebi canlandırmak için diğer ülkelerin uyguladığı teşviklere bakılabileceğini söyledi. Daha hızlı büyümek için nasıl başka destekler sağlanabileceğinin üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Bischof “Piyasaya güvenimiz tam. 2014’te 50 uçak sipariş ettik, bu uçakların çoğunu bu ülkede kullanacağız. Yeni pazar ve talep meydana getirmek için hükûmetle özel sektör arasında etkileşime ihtiyaç var” diye konuştu.