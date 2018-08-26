Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınların ve özellikle annelerin iş gücünde daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler alınmaya devam ediyor. 7103 Sayılı Torba Yasa ile kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece çocuk başına 304.35 liralık istisna tutarı 1.014.75 lira oldu. İşverenin kreş parası olarak çalışanlara ödediği miktar da vergi dışı bırakıldı. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise bazı şartlar gerekiyor. Öncelikle hizmetin özel sektör kuruluşundan alınması isteniyor. Ayrıca ödemenin işveren tarafından doğrudan ilgili kuruma yapılması gerekiyor. Hizmet sağlayan kreş ya da bakımevine yapılan ödemelerde ise 1014.75 liralık bölüm vergiye tabi olmuyor.

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Burada çalışan annenin kaç çocuk için destekten yararlandığına bakılmıyor. Şu anda geçerli brüt asgari ücret 2.029.50 lira olarak uygulanıyor. Buna göre de gelir vergisi istisnası sonrası gelir vergisindeki düşüş çalışanın maaşına eklenecek ya da maaştan bu miktar kadar kesinti yapılmayacak..