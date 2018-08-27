Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Yeni Havalimanı için “Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması” ihalesine çıktı. 4 Eylül’de yapılacak ihaleyi kazanan firma; 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde, 150 otobüsle İstanbul yeni havalimanına taşımacılık yapacak. Bu araçlarla günde 75 bin yolcunun taşınması bekleniyor. Bagajsız seyahat edenlere yönelik ise, 36 İETT otobüsü hizmet verecek. Bu taşıma ile de 15 bin kişiye hizmet verilmesi bekleniyor. İstanbul yeni havalimanında ulaşımla ilgili ayrıca ilk etapta 660 adet ticari taksi de hizmet verecek. Taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Gayrettepe-İstanbul yeni havalimanı arasındaki metronun 2019 sonunda, Halkalı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması bekleniyor.