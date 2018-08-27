Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu ile çalışmalarını yürüten Genel Müdürlük, önümüzdeki günlerde ‘Kayseri pastırması’ ve ‘Milâs zeytinyağı’nın, dünya standartlarında tescil edilmesini sağlayacak. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nde 3 adet coğrafi işaret tescilli ürünü, başvuru aşamasında ise 14 tarımsal ürünü bulunuyor. Coğrafi işaretlerle, dünyada yıllık 200 milyar doların üzerinde katma değer oluşturuluyor. AB ülkeleri, sırf coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık kazanım elde ediyor. Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, ürüne pazarlama gücü katıyor, sahte üretimi engelliyor ve gerçek üreticileri koruyarak, kırsal kalkınmaya aracılık ediyor.