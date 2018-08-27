Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin gözü emeklilik ek göstergesi artışında. Kısa sürede yapılacak düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

Daha önce bu görevlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. Ek göstergelerin 3.600'e çıkartılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık polisin emekli aylığı 637 lira artacak.

Emekli ikramiyesi 27 bin 13 lira yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllık olanların ise emekli maaşı 533, ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek.