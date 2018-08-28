Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin maruz kaldığı finansal terör karşısında temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu kapsamda önemli bir görüşme daha yaptı. Bayram tatilinin hemen ardından Paris’e giden Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Albayrak, ABD’nin tek taraflı uygulamaya başladığı ek vergilere ilişkin “Bugün Fransa ile, iki müttefik olarak, atılan bu adımlara karşı ortak hareket kararı aldık” dedi.

Küresel ticareti ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımları ele aldıklarını belirten Albayrak, “İlk günden beri bu saldırı karşısında Fransa iyi bir duruş sergiledi. ABD ise yalnızlaşıyor. Bir ülkenin tek başına ve sadece kendini düşünerek aldığı kararlara ortak karşılık vermek, herkesin çıkarınadır. Biz de Fransa ile ortak hareket kararı aldık. Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybetti. Avro ile ticareti ilerletme önem kazanıyor. Biz de AB ile ticaretimizi, tarım, savunma, teknoloji, bankacılık ve sigorta sektörlerinde geliştireceğiz. Zaten son yıllarda Türkiye ve AB ilişkilerinin önemi arttı. İran konusunu da konuştuk. Fransa, nükleer anlaşmada önemli katkılar sundu. Bölgede diplomatik ve rasyonel aklı ne kadar yukarıda tutarsak, o kadar iyi olur. Türkiye’nin, çok daha sağlam bir mimariye kavuşması için çalışıyoruz. 3+2 yıllık orta vadeli ekonomik programımızla, çok daha güçlü bir ekonomik dönüşüm ortaya koyacağız” diye konuştu.

Bakan Le Maire de şunları söyledi: ABD’nin, Türkiye ve Avrupa devletlerine karşı haksız yaptırımları gündemdeydi. Türkiye’deki durumun istikrara kavuşması, Avrupa için de çok önemli. Bu sebeple mümkün olan her türlü araçla durumun normale kavuşması hayati önemde...