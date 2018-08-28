Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perkins, “Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde bu tetikçiler, sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor. Bu tetikçiler, operasyon düzenledikleri ülkenin halkına zarar veriyor” ifadesini kullandı.

Yazdığı kitaplarla ekonomik tetikçilerin ülkelere nasıl operasyon düzenlediğini detaylı bir şekilde yıllardır anlattığını hatırlatan Perkins, “Walmart’tan Nike’a ve Exxon’a kadar, aklınıza gelen her şirketin kendi ekonomik tetikçi versiyonu vardır. Bunlar genelde ülkeye zarar veren, fakat kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalara varılması için çalışırlar. Trump da, geleneksel uluslararası ilişkileri ve küresel ekonomiyi alt üst etmeye baş koymuş gibi görünüyor. Bu politikalar ABD için, Türkiye için ve tüm dünya için son derece tehlikeli. Türkiye’ye, IMF’den uzak durmasını öneriyorum. Kesinlikle Rusya, Çin ve Körfez ülkeleri gibi ülkelerle müzakere etmeli. Mesela bugün, Katar gibi farklı seçenek mevcut. Türkiye, daha fazla dış borçtan kaçınmak için de elinden gelen her şeyi yapmalı” dedi.