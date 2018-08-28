Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, kurduğu Atık Yönetim Merkezi ile bundan böyle yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıklarını kompost makinesiyle yerinde dönüştürecek ve toprak iyileştirici organik gübre elde edecek. Üretilen gübre, İstanbul Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının bahçe alanlarında kullanılacak, isteyen şirket çalışanlarıyla paylaşılacak ve çevre seferberliğine katkı sağlanacak. Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük “Ülkemizin sıfır atık yolunda başlattığı seferberliğe öteden beri katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin bu konudaki 2023 hedefleri kapsamında toplam atığın yüzde 35’inin geri kazanım ve yüzde 65’inin de düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi planlanıyor. Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreterek çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi. Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘sıfır atık’ hedefi yolundaki önemli aşamalardan biri olan katı organik atıkların yerinde dönüştürülmesi projesi kapsamında şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi için şirketin tüm plazalarında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Mutfaklara özel kovalar yerleştirildi ve her ofis katında ‘Atık İstasyonu’ kuruldu. Genel Müdürlük binasında başlatılan uygulama Turkcell’in diğer yönetim merkezlerinde de yaygınlaştırılacak.