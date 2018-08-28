Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limon üretim merkezlerinden Mersin’in Erdemli ilçesinde dalında 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 80 kuruş arasında satılmaya başlanan limonda fiyat artışının sebebinin ürünün depoda çürümesi olduğu belirtildi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, “Hasat henüz tam başlamadı. Şu anda piyasada satılan ‘yatak limon’, Ürgüp’te depolanan üründür. Bu limonun yüzde 30’u depolarda çürüdü. Ürgüp’e götürülen limonun maliyeti 6 lirayı buldu. Bu nedenle fiyat çok yükselmiştir. Aroması, tadı, rengi güzeldir ancak maliyeti yüksek. 10 liralık fiyat da bu yüzden” dedi.

Hasadın tam olarak başlaması hâlinde fiyatın düşeceğini söyleyen Şahin, “Bu ayın sonunda enter limon hasadı başlar. Eylül ürtasında ince kabuklu lamas limon gelir ve fiyatlar oturur” ifadesini kullandı.