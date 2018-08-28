Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk bankacılık sektöründe robotik teknoloji uygulamaları hızlanıyor. Katılım bankası Albaraka Türk, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirdi, ilk robot işe başladı.

Tıpkı bir insan gibi çalışan çok daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor.

POC aşamasına yapılan analizlere göre tek bir robot aylık olarak en az 15 bin TL tasarruf sağlıyor, yatırıma geri dönüş oranı yüzde 1200'den fazla.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, "Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Çetin, bu sayede çalışanlarının katma değeri yüksek işlere daha çok zaman ayırabileceğini söyledi.

Sosyal medyada "Robotlar işimizi elimizden alacak mı?" tartışmaları sürerken dijital devrimle iş başına geçen robotların insanların iş gücündeki rolünü dönüştürmesi, bankacılık sektöründe yeni mesleklerin öne çıkması bekleniyor.