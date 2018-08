Türkiye Gazetesi

Fiyatların 100 bin ila bir milyon dolar arasında değiştiği şehirde tahminlere göre 2 bin Türk’ün evi bulunuyor. Sanat dünyası ile iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok ünlü isim Miami’de ev sahibi pozisyonunda. Ayrıca her sene 40 bin Türk de tatile gidiyor. Miami’de gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan Nerime Demren “Buraya ev almak için gelenlerin zaten büyük bölümünün ellerinde dolar var. Her yerde Türk ile karşılaşıyoruz. Güneydoğu’dan da, Karadeniz’den de müşterimiz var. Yatırım için ev alan Türk sayısı da arttı. Sokakta eskiden hiç Türk’e rastlamazken şimdi her yerde Türkler var. Belli başlı bazı yeni binalarda alanların beşte biri Türk diye duydum. Özellikle Türkiye’de pazarlanan yerler bunlar. Yeni inşaatlar kayıtlara geçmediği için ev alan Türk sayısını bilmeye imkân yok. Müstakil evler, bahçe içerisinde... Türkiye ile kıyaslandığında 300-500 bin dolara böyle evler alınabiliyor. Miami popüler olunca emlak danışmanı Türk sayısı da arttı. Burayı bilmeyenler bile Türkiye’de ofis açıp Miami’den ev satıyor” dedi.