Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok mağaza yüzde 70’e aşan indirim oranı uygularken, bazıları da bunun yerine ‘3 alın 2 ödeyin’ veya ‘1 alana 1 bedava’ şeklinde kampanya da uyguluyor. TÜSODER Başkanı Aydın Ağaoğlu, mağazalara 1 alana 1 bedava yapacağına yüzde 50 indirim yapılması hâlinde fazla tüketime mâni olunacağını ifade ederken, tüketicilere sırf indirimden faydalanmak için fazladan ürün alma dayatması yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Başkanı Süleyman Bakal da “Bazı mağazalarda bakıyorsunuz sürekli indirim var. Sezon başında bile bir bahaneyle indirim yapıyorlar. Siz ihtiyacınıza göre alım yapın. Listesiz çıkmayın ve indirim yazan ürünün indirim oranına değil, cebinize uygun olup olmadığına bakın. Aç karnına alışverişe çıkmayın” dedi. Bakal, hafta içi mağazaların daha tenha olduğunu, ‘Herkes alıyor’ diye yapılan alışverişlerden hafta içinde daha rahat kaçınılabileceğini ifade ediyor.