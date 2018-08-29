Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk ve orta dereceli okullarla bazı üniversitelerde eğitim dönemi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılacağı tarihe sayılı günler kala ailelerin okul alışverişi de yoğunluk kazandı. Okul kıyafeti, defter, kalem ve diğer kırtasiye ürünlerinde talep hızlı artıyor. Alışveriş hacmi, online kanalda yoğunlaşırken, tüketicilerin daha çok mobil cihazlardan alışveriş yaptığı da dikkat çekti. Uzmanlar ise kırtasiye alışverişi yaparken dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin birçoğunda sağlığı zararlı boya kullanıldığı hatırlatmasını yapan uzmanlar, özellikle ana sınıfı ile ilköğretim öğrencilerinin kalem, boya, silgi, oyun hamuru gibi ürünlerle temasının yoğun olması sebebiyle daha fazla dikkat gerektiğini ifade ediyor. Ticaret Bakanlığı ise yurt içinde üretilen kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Bakanlık yetkilileri, merdivenaltı ürünlerden uzak durulması öneriliyor. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE belgesi bulunmayan ürünlerin çocuklarda cilt hastalıklarına yakalanma sıklığını artırdığını, sağlığa zararlı ithal ürünlere karşı mücadelenin de devam ettiğini ifade ediyor.

Aile malzemeye çocuk karaktere bakıyor

Söz konusu online alışveriş sitesinden en çok alışverişi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya illeri yaparken, en yoğun yaş aralığı 26-45 oldu. Kadınlar direkt alışverişi tercih ederken, mobil alışverişte erkekler öne çıktı. Ebeveynler, okul alışverişlerinde öne çıkan kriterler en çok sağlığa uygun malzeme kullanımı, sağlam ve kullanışlı ürün ve çocuklarının sevdiği karakterleri barındırması olarak sıralanırken, öğrencilerin okul alışverişinde en çok önemsediği kriter ise, ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içermesi olarak öne çıktı.

Çanta seçimine dikkat

Kırtasiye malzemesinin yanı sıra çanta seçimi de büyük önem taşıyor. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, çanta seçilirken yapılacak yanlışın ileride omuz, boyun, sırt, bel ağrıları ve duruş bozukluğuna sebep olabileceğini, çanta askıları, ağırlığı gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.