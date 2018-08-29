Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albaraka Türk, yeni bir bilgisayar yazılımı olan Robotik Süreç Otomasyonu projesini hayata geçirdi. Tıpkı bir insan gibi çalışan çok daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştiriyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, şu anda POC aşamasında yaptıkları analizlere göre tek bir robotun aylık olarak en az 15 bin liralık tasarruf sağladığını, yatırıma geri dönüş oranının yüzde 1200’den fazla olduğunun gözlendiğini kaydetti. Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saatinden tasarruf edildiğini belirten Çetin “Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapa-site ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Önümüzdeki 3 ayda 5 robot daha tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak. Bu uygulama sayesinde çalışanlarımız katma değeri yüksek işlere daha çok zaman ayırabilecek” dedi.