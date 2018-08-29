Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan 'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar sonucu 'imar kirliliği' tartışmalarıyla gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın da konuyla ilgili çıkışı sonrası yayla için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.

YAYLACILAR, PROJEYİ BEĞENDİ

Ayder Yaylası için TOKİ öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan projeyi beğendiklerini söyledi.

Yaylada işletmecilik yapan Meryem Okumuşoğlu, Ayder'in eskiden çok daha güzel olduğunu belirterek, gecekondu tipi yapılar nedeniyle doğal güzelliğinin bozulduğunu savundu. Okumuşoğlu, "Ayder Yaylası şehir oldu, yaylalıktan çıktı. Şimdi Kentsel Dönüşüm Projesi yapılacak. Biz bu projeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza da güveniyoruz. TOKİ'nin yapacağı projeyi bekliyoruz. Çok güzel bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayder, bu proje ile çok daha güzel olacak" dedi.