Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı konut kampanyasına sektörün desteği büyüyor. Yüzde 0,98 faiz oranı, yüzde 10 peşinat, 120 aya kadar vade, altın ve dövizle ödeme yapana 1 yıl sonunda bu araçların getirisi kadar indirim sunan kampanyaya katılım da artıyor. Gayrimenkul şirketleri sadece konut değil, iş yeri satışlarında da aynı kampanyayı uygulayacaklarını belirtirken, ulaşılacak hedef konusunda da daha umutlu. Kampanya şartlarının konut almak isteyenler için çok uygun olduğunu, bunun yanı sıra gerçekleştirilen güç birliğinin Türk halkının ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ demeyi bildiği bir oluşum olduğunu söyleyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Birlik olduğumuzda her zorluğun altından kalktık. Ekonomik saldırının altından da yine biz olarak çıkacağız. 240 sektörü besleyen sektörümüz ve halkımızın desteğiyle yine zorlukları aşacağız” diye konuştu.

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, çok proaktif bir sektör olan gayrimenkulde günün şartları neyse onun uygulandığı bir yapı olduğunu belirterek “Bu kampanyaya öncekilerden farklı olarak Sayın Bakanımız da destek verdi. Bütün dernek ve kuruluşların desteğiyle 50 firma ile 100 bin konutluk büyüklüğe hitap edeceğiz. Bu sefer banka, kefil, masraf, hayat sigortası, BSMV yok. Yani yan ilave masraflar yok. Direkt firmalarımıza konut kredisi kullanır gibi yüzde 0,98 oranla borçlanacaklar. Kredi maliyetlerinin yüzde 2’lere çıktığı günümüzde 0,98 faiz çok büyük bir indirim. Bunu da peşinatı yüzde 10’a çekerek yapıyoruz” diye konuştu.

Dolar, avro, altın gibi araçlarını bozmak istemeyenler için de 1 senelik değer artışının indirim sayıldığını ifade eden Elmas, rekor satışa ulaşılacağını düşündüğünü söyledi.

‘Ben’ yerine ‘biz’ deyip başarırız

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da “Birlikten Güç Doğar” özdeyişinin böyle zamanlarda daha fazla önem kazandığını belirterek “Türkiye bugüne kadar birçok defa ekonomik ve sayisi abluka altına alındı ama hepsini de alnının akıyla atlattı. Çünkü her seferinde Türkiye el ve güç birliği yaptı. Her kişi, her kurum elini taşın altına koydu. ‘Ben’ öznesi yerine ‘biz’ demesini bildi. Bugün olduğu gibi” ifadesini kullandı. Türk ekonomisinin dinamosu olan inşaat sektörünün güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek “2018’i KÂR değil AR yılı” olarak gördüklerini ifade etti. İNDER, 30 firma ve 100’ü aşkın projeyle kampanyaya katılıyor, 120 ay vadeyle satış yapıyor.

Kilit sektörlere de örnek olacak birlik

Konut kredisinde faiz oranlarının yüzde 2’lere tırmanmasının sektörün tüm paydaşlarını endişelendirdiğini, yüzde 0,98 faiz oranınıyla başlatılan kampanyanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, 2 ayda yılın en yüksek satış rakamına ulaşılacağı tahminini paylaştı. Babacan, “Bu sadece güç birliği kampanyası değildir. Ülkemize yönelik ekonomik saldırı karşısında sektör temsilcilerine ciddi bir sorumluluk düşüyor. Kampanya ile 2 ayda yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu kampanya ekonominin kilit sektörlerine de örnek olmalı’ ifadesini kullandı.

Ekonomiye katkı yapacağız

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, kampanyaya Nidapark İstinye, Kayaşehir ve Küçükyalı projeleriyle destek vereceklerini söyledi. Tahincioğlu, “Kampanya ile bu dönemde en kârlı yatırım gayrimenkul olacak. Hem ekonominin hem sektörün değer kazanması anlamında çok önemli. İnanıyoruz ki millî ekonomiye verilen destekle milletimiz ve ülkemiz kazanacak” dedi.

SALDIRILARI PÜSKÜRTÜRÜZ

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kampanyaya 5 projeyle katılacaklarını söyledi. Teknik Yapı’nın ‘Kutsal Aile’ kavramına çok önem verdiğini söyleyen Durbakayım “Teknik Yapı’dan konut alan her insan bizim için müşteri değil aile ferdidir. Bu denemle her Türk ailesinde olduğu gibi biz de aile fertlerimizin yanında olacağız, halkımızla bir olacağız” diye konuştu.