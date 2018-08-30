Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke / Sefa Bilgitekin



Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar birçok bankanın kredi faizlerini oldukça yüksek tutması ve devlet bankalarının henüz bedeli kredisini başlatmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medyadan bankalara tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bankalara kredi faizlerini düşürme çağrısı yaptı. Kredi aylık ödeme tutarlarının fazla olmasının kimseye yaramayacağını belirten bedelli askerlik yapmak isteyenler, kredi konusunda kolaylık sağlanmasını ve bankaların eli taşın altına koymasını talep ediyor.



DEVLET BANKASI NEREDE?

Geçtiğimiz günlere kadar bir kamu bankasının bedelli askerlik kredisi kullandırdığı, fakat daha sonra fiyat güncellemesi adı altında bu krediyi kaldırdığı öğrenildi. Diğer kamu bankaları ise henüz ‘bedelli askerlik kredisi’ adı altında bir kredilerinin olmadığını belirtti. Kamu bankaları, bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenlere ihtiyaç kredisi adı altında yüzde 1,85’den başlayan faiz oranı ile kredi sunuyor. Özel bankalardan kredi çekmek isteyenler ise faiz oranlarının yükselmesiyle şoke oldu. Kimi bankalarda faiz oranları 2,50’nin üzerinde olurken bazıların da ise bu oranlar 3’ün üzerine çıkıyor.

Yine dosya masrafı

Öte yandan özel bankalar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hayat sigortası, kredi tahsis ücreti, kredi kartı kullandırma ve otomatik ödeme talimatı verme zorunluluğu şartını getiriyor. Kredi kullananlar, 15 bin lira çekmesi hâlinde şu anki faiz oranıyla neredeyse 2 katı geri ödemesi olacağını belirtirken, asgari ücretliler de “Aylık 800 lira ödeme yapmam gerek. Bizim bedelli hakkımız yok mu?” diye isyan etti.

İşte bankaların kredi faizleri

Banka Kredi Vade Faiz Aylık Toplam

tutarı (TL) oranı (%) ödeme geri ödeme

Ziraat 48 ay 1,85 511 24.615

Vakıfbank 48 1,93 521 25.087

Halkbank 48 ay 1,97 526 25.246

İş Bankası 48 ay 2,05 536 25.802

ING Bank 36 ay 2,59 698 25.128

Yapı Kredi 36 ay 2,77 720 25.920

QNB 36 ay 3,03 754 27.144

Denizbank 48 ay 2,81 635 30.480