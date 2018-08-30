Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle 9 güne ulaşan Kurban Bayramı tatilinin bilançosu ortaya çıkıyor. Yerli ve yabancı turist sayısı rekor kırdı, geçen yıldan fazla kurbanlık satıldı, milyonlarca kişi yollara düştü. Turizme yönelik havalimanlarından 6 milyon 135 bin yolcu hizmet aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ek seferlerle birlikte hizmet veren 10 bin otobüsle 10 milyon yolcunun taşındığını, 2 milyon 75 bin vatandaşın da trenle seyahat ettiğini ifade etti. Hava yolu taşımacılığında yolcu trafiğinin yüzde 51’i İstanbul’daki havalimanlarından gerçekleştirildi. Bakan Turhan, milyonlarca kişinin de kendi aracıyla seyahat ettiğini ifade etti.



DÖRT MİLYON KURBAN

Kurban Bayramı’nda 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve 3 milyona yakın küçükbaş satıldığı bildirildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç “Henüz resmî rakamlar açıklanmasa da ‘neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı’ demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır” dedi.