Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin vizyon altyapı projelerinde çalışmalar, artan dış saldırılar karşısında bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul yeni havalimanı (İGA), 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin konsorsiyumlarında yer alan Limak Yatırım’dan önemli açıklamalar geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yatırımlarda revizyona yol açmadığını belirterek “Enerji ve altyapı sektörü olsun, aynen devam ediyoruz. Yabancı ortaklarımız memnun, çünkü onlar Türkiye’yi büyüme pazarı olarak görüyor” dedi.

3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin hızla ilerlediğini ve projelerin zamanında açılacağını söyleyen Ebru Özdemir “Biz zaten uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Ama kısa vadeli volatilitenin düşmesi de önemli. Kur çok hareketli olduğu zaman, piyasada alışveriş duruyor. Kimse kaç liradan satacağını ve alacağını bilmiyor. Herkes beklemeye başlıyor. Dolayısıyla önceliğimiz bu olmalı. Dövizin bu seviyelerde veya bunun biraz daha altında artık rayına oturacağını düşünüyorum. Aldığımız kredilerin geri ödemesinde de sıkıntı yaşamıyoruz. Çanakkale Köprüsü’nde 2,4 milyar avronun yüzde 70’i yurt dışı bankalardan gelecek. Türkiye, birçok sektörde kendi kendine yetebilir noktada, bunu tekrar açığa çıkarmamız lazım. Tabii ki biraz daha harcamaları kısmalıyız, büyümeyi daha dengeli hâle getirmeliyiz. Dengeli ve sürdürülebilir kılarsak, güçlü olduğumuz sektörlere odaklanırsak, bunu da aşarız. Bankalarımız hâlâ güçlü. Çoğunda Avrupa sermayesi var” diye konuştu.