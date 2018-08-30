Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar, dünkü işlemlerde 6,40 TL’yi aştı. Bunun üzerine Merkez Bankası, bankalararası para piyasası limitlerine ilişkin önemli bir adım attı. Gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitleri, 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katı olarak uygulanmaya başlandı. Böylece piyasaya “bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı” mesajı verildi. Alnus Yatırım’dan yapılan açıklamada “TCMB’nin politika faizi yüzde 17,75... Ancak 17 Ağustos’tan beri yüzde 19,25 ile piyasa fonlanıyor. Böylece dolar frenleniyordu. Moody’s, 20 bankanın notunu, fonlama imkânlarının azalma ihtimali gerekçeleriyle indirdi. TCMB’nin toplantısı, 13 Eylül’de olacak. Burada atılacak adımlar piyasayı doğrudan etkileyecektir. Borsamız ise 85 bini gördükten sonra, önceki gün 94 bine ulaştı. Böylece yüzde 10 tepki geldi. Bundan sonra 91 bin seviyesi önemli olacak” dedi.