Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yeni pazarlar için çalışmalarını sürdürüyor. “İhracat Pusulası” etkinliğinde rota, Peru’ya çevrildi. TİM’in 14-19 Ekim tarihleri arasında Güney Amerika ülkelerinden Peru’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen seminerde, bütün yönleriyle bu ülke ele alındı. Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen ve 300’ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Küresel ticaretin önüne yeni bariyerler konulduğu bir dönem yaşıyoruz. Ama biz, her iki tarafın da kazandığı bir ticaretten yanayız. Amacımız yeni ülkeler keşfetmek, daha çok üreterek, daha çok satmak. Bu açıdan Peru da radarımızda. Ekonomik açıdan ciddi potansiyele sahip. Yıllık 40 milyar dolarlık ihracat, 39 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bizim bu ülkeye yaptığımız ihracat, sadece 100 milyon dolar. Bu ülkeden yapılan ithalat da 75 milyon dolar. İki ülke arasındaki ticari potansiyeli büyütmek zorundayız” diye konuştu. Dövizdeki artışla ilgili açıklamalar da yapan Gülle “Türkiye, kur olumsuzluğunu olumlu bir ivmeye çevirerek, bu yıl 170 milyar doların üzerinde rekor bir ihracat gerçekleştirecek. Bu hedeften bizi kimse saptıramaz” ifadelerini kullandı.



DİZİLERDEN BİLİYORUZ

Peru Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Fernando Albareda da, Peru’da kişi başına gelirin 6 bin 570 dolar, enflasyonun yüzde 3,2 olduğunu söyledi. Son 18 yılda Peru’nun ortalama yüzde 5,1 büyüdüğünü belirten Albareda “Biz de Türkiye pazarını tanımaya çalışıyoruz. Perulular Türkiye’yi, Türk dizilerinden biliyor. Bu diziler Peru’da seviliyor. Ama bunun haricinde uzak ülkeymiş gibi düşünülüyor. Bu tür toplantılarla bunun değişeceğini düşünüyorum” dedi. Altyapı ve sağlık alanında Peru’da büyük fırsatlar bulunuyor. Türkiye’nin ayrıca; otomotiv, bilişim, perakende ve taşımacılık sektörlerinde de Peru ile rahatlıkla ticaret yapabileceği belirtiliyor.

Dış açık yüzde 32 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 6,7 düşüşle 20 milyar 59 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında dış ticaret açığı, yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2017’de yüzde 58,7 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 70,2’ye yükseldi.