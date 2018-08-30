Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Mahkûmlar tarafından yetiştirilen ve üretimi tamamlanan ürünler, bugün vatandaşın sofrasına geliyor. Bu kapsamda mahkûmlar; bir çiftçi gibi tarıma elverişli topraklarda ürünleri yetiştiriyor. Geçtiğimiz yıl 1,7 milyon kilogram domates, salatalık, biber, patlıcan, kıvırcık ve karnabahar üretimi gerçekleştirildi. Elma, portakal, limon, çilek, kiraz, muz, hurma ve kivi gibi, toplamda 2,9 milyon kilo da meyve üretimi yapıldı. Mahkûmlar tarafından yapılan kahvaltılık yiyeceklerin üretimi de dikkat çekiyor. Söz konusu alanda 532 bin litre süt, 5,7 milyon adet kutu ayran, 1,9 milyon kilo beyaz peyniri, 267 bin kaşar peyniri, 157 bin kilo tereyağı üretildi. Mahkûmlar, 72 fırında da çalışıyor. Söz konusu fırınlarda geçtiğimiz yıl 325 bin ekmek yapıldı. Ayrıca buralarda geleneksel yöntemlerle Gaziantep baklavası üretimine de başlandı.