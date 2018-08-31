Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Paris temasları sonrası bir önemli temas da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılacak. Bakan Pekcan 11-12 Eylül’de Londra’da Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısına katılacak. Temaslar çerçevesinde İngiltere-Türkiye İş Forumu düzenlenecek. İki ülke arasında ulaştırma altyapısına dair iş birliği konularında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. AB’den çıkan İngiltere ile Türkiye’nin üçüncü ülkelere birlikte yatırımı da gündem maddeleri arasında olacak. Hem İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox hem de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye ve İngiltere’de yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşacak.

İngiltere ile Türkiye’nin 2017 itibarıyla 16 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. 16 milyar dolarlık ticaret hacminin birkaç yıl içerisinde 20 milyar dolara ulaşmaması için hiçbir sebep bulunmadığı ifade ediyor. Türkiye, İngiltere’nin ithalatında ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 2 bin 500’ün üzerinde İngiliz firma Türkiye’de faaliyet gösterirken, İngiltere, Avrupa ülkeleri arasında, Türkiye ekonomisindeki ikinci ülke pozisyonunda bulunuyor. Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının büyük bölümünü eşya taşımaya ilişkin motorlu araçlar, otomobiller, kablo ve iletkenler, giyim, televizyon alıcıları oluşturuyor. Türkiye’nin bu ülkeden satın aldığı ürünler arasında dizel ve yarı dizel motorlar, hurdalar, otomobil ve çeşitli ilaçlar bulunuyor.

HSBC yöneticileri Türkiye’yi anlatacak

Türkiye ile birlikte 67 ülkede faaliyet gösteren HSBC, Türkiye için tura çıkıyor. Bankanın üst düzey yöneticilerinin katılacağı ‘Kuşak ve Yol’ girişimi kapsamında, fırsatlar anlatılacak. MENAT Roadshow adı verilen turda HSBC Türkiye’den katılacak üst düzey yönetim ekibi, Türkiye’nin potansiyelini Çinli şirketlere ve yatırımcılara anlatacak. 3-7 Eylül’de Çin’in Pekin, Şanghay ve Guangzhou şehirlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte 200’ü aşkın kurum temsilcisi ve sektör lideri katılacak. Türkiye dâhil 70’in üzerinde ülkeyi kapsayan Roadshow’da, altyapı, ticaret, yatırım, hizmetler, tedarik zinciri ve Çin para birimi RBM kullanımı konusu masaya yatırılacak. HSBC’nin Çin-Türkiye koridorunda finansman çözümlerini de anlatacağı etkinliklerde Türkiye’yi Asya’ya bağlayacak demir yolu gibi büyük altyapı yatırımları ile kamu-özel iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi konusunda öncelik verilebilecek sektörler konusu da anlatacak. Kuşak ve Yol girişimi, kara yolları, demir yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım projelerini kapsıyor. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bölgedeki ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve diğer altyapı ağlarının inşası ve birbirine entegre edilmesi, yeni projeler için finansman imkânları sağlanması, bölgeler arası gümrük ve vergi koordinasyonu ile birlikte ticaret ve yatırım ortaklıklarının yeniden canlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Almanya'dan daha çok turist gelecek

Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,45 artışla 2 milyon 321 bine çıktı. İstanbul’da yapılacak bir çalıştayla, daha fazla Alman turist gelmesi için izlenecek yöntemler konuşulacak. Almanya’nın önde gelen turizm dergilerinden FVW ile yapılan iş birliği doğrultusunda, Türk turizmi konusunda cuma günü İstanbul’da “FVW İstanbul Workshop & B2B” adlı geniş katılımlı turizm çalıştayında, İstanbul ve Türkiye konuşulacak. Çalıştayda Alman seyahat acenteleri ile Türk turizmcileri de buluşturacak çalıştay, daha çok Alman turistin Türkiye’ye gelmesinin önünü açacak. Çalıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Medya Grubu FVW, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Turizm Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer alacak. Alman medya grubu FVW’nin baş editörü Klaus Hildebrandt’ın konuşma yapacağı toplantıda İstanbul sunumu da yapılacak. Ayrıca, diğer destinasyonlarla Türkiye ve İstanbul kıyaslaması, 2018 ve sonrasında İstanbul özelinde turizm, uluslararası kongre açısından İstanbul ve İstanbul’un yeni havalimanı ile artacak potansiyel de gündeme gelecek.

Türk modasının yıldızları 6 bin alıcıyla buluşacak

Haziran ayında Rus alıcıları Antalya’da ağırlayan ve alıcıyla üreticiyi aynı platformda toplayan Dosso Dossi organizasyonu, bu kez de alıcıların yoğun olduğu ülkelere gidiyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi’nin çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelemeyen alıcılara ulaşmak için 3 haftalık maratona başlayacağını belirterek “Eylül ayında Moskova CPM Fuarı’nda yerimizi alacağız. Ayrıca Dosso Dossi Bakü organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştireceğiz. Böylece firmalarımızı 3 haftada 3 ülkedeki 6 bin alıcıyla buluşturacağız. Yani Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan’da 200 yıldız üreticimiz 6 bin alıcıya ürünlerini sunacak” dedi.

Yüksek katma değerli, nitelikli üretim yapan Türk hazır giyim firmalarını 2018’de 16 bin alıcı ile buluşturacaklarını aktaran Eraslan, 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olan hazır giyim endüstrisinin net döviz getirisinde ise 14 milyar dolar ile açık ara birinci sırada yer aldığını, turizmdeki artışın ihracata da katkı sağlaması için yola çıktıklarını söyledi. Antalya’da 13 yıldır haziran ve aralık aylarında Dosso Dossi organizasyonu düzenleniyor ve 4-5 bin alıcı aileleriyle birlikte turizmin başkentinde ağırlanıyor.