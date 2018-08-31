Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maldivler’in Hulhumale dolgu adasında gerçekleştirilecek modern spor tesisleri ve otel komleksi projesinin bütün detayları, TAGO Mimarlık tarafından geliştirildi. İnşaat çalışmalarına yakın zamanda başlanması beklenen proje ile, dünyanın en ünlü spor kulüplerinin Maldivler’de kamp yapmalarının sağlanması hedefleniyor. Maldivler yönetimi; özellikle Barcelona, Real Madrid, M. United, Bayern Münih, İnter ve Milan gibi kulüpleri adaya bekliyor. Tago Mimarlık Kurucusu Gökhan Aktan Altuğ, “Maldivler Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Uzun yıllardır Dubai’den Batum’a kadar birçok ünlü şehir ve ülkede proje gerçekleştiriyoruz. Maldivler Projemiz de, dünyanın en ünlü spor kulüplerinin ve sporcularının gelip kamp yapacakları bir kompleks olacak. Dünyanın turizm cenneti sayılan bölgeye yakışır bir proje ortaya çıkarmaya gayret gösterdik. Bu proje, Türk mimarlığının Maldivler’deki imzası olacak” dedi. Projenin inşaatını, Azerbaycanlı AGT firması gerçekleştirecek.