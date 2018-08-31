Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

Girişimclik programı; TEB Kadın Bankacılığı, TEB Girişim Bankacılığı, Habitat Derneği, IdeaSoft, ICF Türkiye gibi kurumların da aralarında bulunduğu birçok işletmenin iş birliğiyle gerçekleşecek. 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında sürdürülecek programda; iş fikri geliştirmek, sunmak ve bunu para kazanabilir bir modele dönüştürme konusunda dersler verilecek. Yenilikçi fikirleri olan, sosyal fayda sağlayan, orijinal iş fikirlerine sahip girişimci adaylar, başvurularda daha çok tercih edilerek, seçilme aşamasında da yüksek şansa sahip olacak.