Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin bor stratejisini sil baştan yazdı. İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde açıkladığı, şimdi ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sürdürdüğü bor stratejisi kapsamında yapılacak çalışmalar ortaya çıktı.



TESİSİN TEMELİ BU YIL ATILACAK

Balıkesir’de ileri teknoloji bor karbür üretim tesisi kurulumuna yönelik; Eti Maden ile Çin’in en büyük bor karbür üreticisi arasında “Teknoloji Transferi Mutabakatı” imzalanırken, proje çalışmalarının devam ettiği tesisin temeli bu yılın sonunda atılacak. 2019 sonunda ise deneme üretimine geçilecek olan tesiste tüm kısımlar devreye alındığında 150 kişilik istihdam oluşturulacak.



BOROSİB ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin bor kimyasalları kullanarak ürün üreten kurum ve kuruluşların BOROSİB çatısı altında yatırım ortamının kurulması, yönetilmesi için ortak yol haritasının belirlenmesi çalışması, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) sorumluluğunda yürütülüyor.



YÜZ MİLYONLARCA DOLAR GELİR

Eti Maden’in bordan sağladığı gelire bakıldığında 2018 ihracat hedefinin yakalanacağı öğrenildi. Buna göre Eti Maden, 2015 yılında 1,94 milyon ton bor ürünü satışı karşılığında 811 milyon dolar, 2016 yılında 1,78 milyon ton bor ürünü satışı karşılığında 711 milyon dolar, 2017 yılında ise 2,2 milyon ton bor ürünü satışı karşılığında 880 milyon dolar gelir sağladı.

8 ayda 620 milyon $ gelir

2018 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon ton bor ürünü satışı karşılığında yaklaşık 620 milyon dolar gelir elde edildi. 2018 yılında 2,35 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 913 milyon dolar gelir hedeflenirken, buna uygun olarak bu yılki bor ürünleri ihracat hedefi miktar bazında 2,26 milyon ton, gelir bazında ise 879 milyon dolar olarak belirlenmişti.

110 ülkeye bor veriyoruz

Çin, Hollanda, Hindistan, İspanya, Rusya ve ABD başta olmak üzere küresel anlamda yaklaşık 110 ülkeye ihracat yapan Eti Maden, dünya bor ihracatında yüzde 57 pazar payına sahip. Eti Maden’in yıl sonunda söz konusu pazar payını yaklaşık yüzde 60’a çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.