Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Tebliğ, et karışımlarının üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya sunulması gibi düzenlemeleri içeriyor. Buna göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların et karışımı yapılabilecek. Kanatlı hayvanların da kendi aralarında karışımı yapılabilecek. Fakat bu karışımlara başka türler eklenemeyecek. Bunun yanı sıra lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler; mekanik olarak ayrılmış eti yemeklerinde kullanamayacak. Tebliğde, perakende satılan et ürünlerine de düzenlemeler yapıldı. Satın alınan hazır ambalajlı kanatlı etler, ancak tüketicinin talebi doğrultusunda parçalanabilecek. Kırmızı et karışımlarında yağ oranı en çok yüzde 25, tuz oranı en çok yüzde 2 olacak. Kırmızı etten yapılacak köftede; hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve soya kullanılmayacak.