Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel İSTANBUL

6,55 olan dolar 3,72 liradan, 7,62 olan avro 4,32 liradan işlem gördü. Sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları, bu kurlar üzerinden döviz aldıklarını iddia etti. Hatta dekontunu paylaşanlar oldu. 39 dakika süren bu işlemler sırasında 3 milyon dolar ve 500 bin avroluk işlem yapıldığı iddia edildi. Hatanın fark edilmesi üzerine, halkbank.com. tr’ye erişim sağlanamadı. Bankanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları, olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere müdahale edilerek, müşterilerimizin ve bankamızın zararına sebebiyet verilmemiştir” denildi. Banka, yasal haklarını kullanarak bu işlemleri iptal etme yoluna gidecek. Böylece paniğe ve şüpheye sebep verilmeden, herkesin hakkı korunacak.



3 SENARYO MEVCUT

Birinci senaryoya göre, birileri ya kasıtlı ya da hata sonucu, bankanın kur akışına müdahale etti. Kur savaşı ile Türkiye’ye karşı harekete geçen ABD, bu defa bilgi sağlayıcı Bloomberg üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Kuruluş, zaten ABD’nin hedefindeki Halkbank’ı manipüle ederek, kaos oluşturmaya çalıştı. İkinci senaryo da, siber saldırı. Bu saldırılar özellikle bankacılık sistemine yoğunlaşıyor. Ancak başta savunma sanayii ve bankacılık olmak üzere, stratejik kurumlarda bu saldırılara karşı etkin önlemler alındığı ve kendini sürekli güncellediği biliniyor.

Üçüncü senaryonun ise temelinde algoritma yatıyor. İnternet şube kur fiyatları, uluslararası piyasada geçen kurlara endekslidir. Gündüz riskler düşüktür, düzenli piyasa akışı vardır. Ancak piyasaların kapalı olduğu saatlerde, Türkiye’de bankalar geniş bir alış-satış kuru ilan ederler. Temkinli olmak için marjı açarlar, güvenlik algoritmaları koyarlar. Gece saatlerinde de bu algoritmalar devreye girer, ortalama bir fiyat belirler. Burada yabancı terminalden gelen farklı bir rakam sonucu, algoritma, öngörülmemiş bir fiyat geçmiş olabilir.