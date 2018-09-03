İstanbul yeni havalimanında uçuşların başlaması için geri sayım devam ederken, bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüslerle ilgili detaylar belli oldu. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yarın yapacağı ihaleyi kazanacak işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde, 150 otobüsle taşımacılık yapacak. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci, 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alamayacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat, 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer güzergâhlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.

ARAÇLAR YENİ OLACAK
İhaleyi kazanan işletme, araçları 25 Ekim’de hazır hâle getirecek. Havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim’de de hizmet vermeye başlayacak. Otobüslerin 100 adedi en az 46 koltuklu, 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak. Araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş, Euro 6 emisyona sahip olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak. Araçlarda kameralar yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde, acil durum butonu bulunacak. Bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü, Kontrol Merkezi’ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için cihaz da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda, dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

Kural ihlaline ceza
Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel, KDV dâhil 468 milyon TL’yi buluyor. İhaleyi alacak firma, yüzde 20’lik kısmı 5 ayda eşit taksitle verecek. Yüzde 80’lik kısmı da 120 aya bölünerek ödenecek. İşletme; unutulan eşyaların teslim edilmemesi, seferlerin mazeretsiz aksatılması, şoförün kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması, belgelenmek şartıyla fiili saldırıda bulunması, kavgaya karışması gibi durumlarda, yaptırımlara ve para cezasına maruz kalacak. Bu arada İstanbul yeni havalimanında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü de yolcu taşıyacak. Gayrettepe-Yeni havalimanı arasındaki metronun 2019 sonu, Halkalı-Yeni havalimanı arasındaki metronun ise 2020 sonunda hizmete açılması bekleniyor.

YENİ HAVALİMANINA GİDECEK OTOBÜSLER
HAT ADI    SEFER ARALIĞI    ÜCRET    ADET
1.Beylikdüzü     15 dakika    21 TL    15 araç
2.Otogar    15 dakika    16 TL    12 araç
3.Bakırköy    10 dakika    18 TL    19 araç
4.Yenikapı-Sirkeci    11 dakika    18 TL    23 araç
5.Beşiktaş    20 dakika    18 TL    13 araç
6.Alibeyköy Cep    30 dakika    16 TL    5 araç
7.Kadıköy    20 dakika    25 TL    11 araç
8.Pendik    45 dakika    30 TL    5 araç
9.Hacıosman    30 dakika    16 TL    4 araç
10.Tepeüstü    30 dakika    25 TL    7 araç
11.Arnavutköy    40 dakika    12 TL    3 araç
12.Kemerburgaz    40 dakika    12 TL    3 araç
13.Sarıyer    30 dakika    16 TL    5 araç
14.Başakşehir    30 dakika    14 TL    4 araç
15.Bahçeşehir    40 dakika    16 TL    4 araç
16.Mahmutbey    45 dakika    15 TL    3 araç
17.Halkalı    50 dakika    16 TL    4 araç
18.Mecidiyeköy    15 dakika    16 TL    10 araç

 