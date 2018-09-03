Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul yeni havalimanında uçuşların başlaması için geri sayım devam ederken, bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüslerle ilgili detaylar belli oldu. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yarın yapacağı ihaleyi kazanacak işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde, 150 otobüsle taşımacılık yapacak. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından, uzaklığına göre 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci, 6 yaşına kadar olan çocuklardan ücret alamayacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat, 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. Diğer güzergâhlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy, Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.



ARAÇLAR YENİ OLACAK

İhaleyi kazanan işletme, araçları 25 Ekim’de hazır hâle getirecek. Havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim’de de hizmet vermeye başlayacak. Otobüslerin 100 adedi en az 46 koltuklu, 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak. Araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş, Euro 6 emisyona sahip olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak. Araçlarda kameralar yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde, acil durum butonu bulunacak. Bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü, Kontrol Merkezi’ne gönderilecek. Şoför üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak. Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için cihaz da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda, dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.

Kural ihlaline ceza

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel, KDV dâhil 468 milyon TL’yi buluyor. İhaleyi alacak firma, yüzde 20’lik kısmı 5 ayda eşit taksitle verecek. Yüzde 80’lik kısmı da 120 aya bölünerek ödenecek. İşletme; unutulan eşyaların teslim edilmemesi, seferlerin mazeretsiz aksatılması, şoförün kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması, belgelenmek şartıyla fiili saldırıda bulunması, kavgaya karışması gibi durumlarda, yaptırımlara ve para cezasına maruz kalacak. Bu arada İstanbul yeni havalimanında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsü de yolcu taşıyacak. Gayrettepe-Yeni havalimanı arasındaki metronun 2019 sonu, Halkalı-Yeni havalimanı arasındaki metronun ise 2020 sonunda hizmete açılması bekleniyor.

YENİ HAVALİMANINA GİDECEK OTOBÜSLER

HAT ADI SEFER ARALIĞI ÜCRET ADET

1.Beylikdüzü 15 dakika 21 TL 15 araç

2.Otogar 15 dakika 16 TL 12 araç

3.Bakırköy 10 dakika 18 TL 19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci 11 dakika 18 TL 23 araç

5.Beşiktaş 20 dakika 18 TL 13 araç

6.Alibeyköy Cep 30 dakika 16 TL 5 araç

7.Kadıköy 20 dakika 25 TL 11 araç

8.Pendik 45 dakika 30 TL 5 araç

9.Hacıosman 30 dakika 16 TL 4 araç

10.Tepeüstü 30 dakika 25 TL 7 araç

11.Arnavutköy 40 dakika 12 TL 3 araç

12.Kemerburgaz 40 dakika 12 TL 3 araç

13.Sarıyer 30 dakika 16 TL 5 araç

14.Başakşehir 30 dakika 14 TL 4 araç

15.Bahçeşehir 40 dakika 16 TL 4 araç

16.Mahmutbey 45 dakika 15 TL 3 araç

17.Halkalı 50 dakika 16 TL 4 araç

18.Mecidiyeköy 15 dakika 16 TL 10 araç