Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gramı, ağustos ayında altının ons fiyatındaki değer kayıplarına rağmen dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle yüksek prim yaptı. Geçen aya 193,4 lira seviyesinden başlayan gram altın, 13 Ağustos Pazartesi günü 280,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 254,3 lira seviyesinden de ayı tamamladı. Bu dönemde yüzde 31, yıl başından bu yana ise yüzde 60 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise, yaklaşık yüzde 1,9 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5’inci aya taşıyan altının ons fiyatı, ağustos ayını 1.200 doların hemen üzerinde tamamladı. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ons altının henüz gram altını desteklemek için yeterli performansı gösteremediğini, ancak dolar kurunun pozitif eğilimini sürmesi durumunda gram altının yukarı yönlü harekete devam edeceğini kaydetti. Erkan, gram altının 225 lira desteğinin üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda, 268-272 lira bölgesi başta olmak üzere, 285-303 lira seviyelerine kadar yükselebileceğini dile getirdi. Erkan, ons fiyatının ise 1.197-1.208 dolar bölgesinin üzerinde kalıcı olması durumunda kısa vadedeki tepki isteğine devam edebileceğini, 1.225 doların ilk hedef olabileceğini söyledi.