Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Aralarında üst düzey yönetici, girişimci, ekonomist ve akademisyenlerin bulunduğu temsilcilerin ilk toplantısı, Pekcan başkanlığında yapıldı. Amaç, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek mal ve hizmet ihracatı ile e-ticareti geliştirmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında ihtisas serbest bölgeleri kuracaklarını hatırlatan Pekcan, bu ekosistem için bu serbest bölgelerden de yararlanabileceklerini, gerekmesi hâlinde mevzuat değişikliğine gideceklerini açıkladı.

Bakanlık olarak bu platformdan gelecek tavsiyeleri, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çatı kuruluş olmaya hazır olduklarını aktaran Bakan Pekcan “Bu platformda birbirimizin eksiklerini tamamlayarak ya da her birimzin en iyi olduğu yönleri ortaya koyarak teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek mal ve hizmet ihracatını nasıl yükselteceğimiz üzerine çalışacağız. Ülkemizi, milletimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bir üst gelir ve hayat seviyesine çıkarabilecek adımları birlikte atabilirsek, bu ekosistemin tohumlarını birlikte yeşertebilirsek bizden mutlusu olmayacak. Önemli bir adım olarak gördüğümüz bu platforma inanıyoruz, kendi başarı hikayemizi birlikte yazabiliriz” dedi. Söz konusu toplantı bundan böyle her ay tekrarlanacak.