Dünya Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın en büyük gemi imalatçılarından biri olan Hyundai’nin Busan kentindeki tersanesinde imal edilen FSRU gemisi Türkiye’ye yola çıktı.
2017’de Kolin tarafından sipariş edilen FSRU gemisi, 2019’da tamamlanacaktı ancak yapımı erken bir tarihe çekildi ve belirlenen tarihten bir yıl önce suya indirildi.
Önümüzdeki aylarda geminin Türk sularına gelmesi bekleniyor.
Türkiye'nin ilk yüzen FSRU gemisi yola çıktı
03.09.2018 - 15:31 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kalyon ve Kolin grupları, Türkiye’nin ilk yüzen LNG depolama ve gazlaştırma adı verilen FSRU gemilerinden birinin sahibi oluyor.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın en büyük gemi imalatçılarından biri olan Hyundai’nin Busan kentindeki tersanesinde imal edilen FSRU gemisi Türkiye’ye yola çıktı.
Etiketler : FSRU gemisi,LNG depolama ve gazlaştırma,
578850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/578850.aspx
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