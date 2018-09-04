Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi zor bir süreçten geçerken, ekonomi yönetimi, özellikle artan maliyetler karşısında daha etkin ve kuvvetli tedbirler almaya hazırlanıyor. Dış politika ve jeopolitik kaynaklı gerilimlerin etkisiyle yükselen döviz fiyatları, enflasyonu da körükledi. Ağustosta yüzde 2,30 yükselen enflasyon, yüzde 17,90’a çıktı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi geçen ay yüzde 6,60 artış gösterdi ve yıllıkta 32,13’e dayandı. Maliyetlerin, market fiyatlarından daha fazla yükseldiği görüldü. Önümüzdeki süreçte bu farkın, çarşı-pazar fiyatlarına bir miktar daha yansıması bekleniyor. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta en yüksek artış; yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85, haberleşmede yüzde 2,63 artış kaydedildi. Sadece giyim ve ayakkabıda yüzde 1,59 düşüş gerçekleşti. Bu tablo üzerine ekonomi yönetimi harekete geçiyor.



CİDDİ TEDBİRLER YOLDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar sebebiyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu belirterek gelinen seviyelerin, topyekûn mücadele gerektirdiğini söyledi. Kamu tarafından yönetilen fiyatları kontrol edeceklerini kaydeden Bakan Albayrak “Son günlerde artan kur hareketliliği, kurumlarımız tarafından dikkatle izlenmekte, gerekli önlemler alınmaktadır. Ortaya çıkabilecek riskler ve alınacak tedbirler, geniş kapsamlı biçimde değerlendirilmektedir. Ciddi tasarruf tedbirleri alıyoruz. Merkez Bankasını destekleyeceğiz. Mali ve yapısal düzenlemeler ile para politikasının hareket alanını genişleteceğiz. Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler değerlendirilerek para politikası çerçevesinde de gereken tedbirlerin alınacağından eminiz. Özetle, para politikası fiyat istikrarı hedefi çerçevesinde şekillenmeye devam edecektir; maliye ve para politikasında eş güdüm sayesinde atılacak adımlar, sağlıklı fiyat oluşumlarını destekleyecek, piyasalardaki oynaklıklar normal seviyelere gerileyecektir. Kamu bankalarında da bir sermaye artışı ihtiyacı olursa, elbette piyasa koşulları içinde bu konuda da gereken yapılır” diye konuştu.

AĞUSTOSTA ZAM ŞAMPİYONU SALÇA

Tüketici fiyatları bazında ağustosta, bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında salçayı yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında; yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.

EN FAZLA UCUZLAYAN KURU SOĞAN OLDU

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi. Ekonomistler “Elektrik-doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar, kurun seyri gibi sebeplerle yıllık enflasyonun yüzde 19’a yükselme riski var. Hedeflerin tutturulması için, TCMB gerekli tepkileri verecektir” dedi.

İNGİLİZ BAKANLARA FİNANSAL TERÖRÜ ANLATTIK

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik saldırıları anlatmak ve ekonomik iş birliklerini geliştirmek için temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra’da, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve İngiltere Devlet Bakanı Alan James Carter Duncan ile buluştu. İkili temaslar sırasında, ABD’nin Türkiye ve Avrupa’ya yönelik haksız yaptırımları görüşüldü. Ayrıca karşılıklı ticaret hacminin artması ve ekonomik anlamda her iki ülkenin de lehine olacak muhtemel adımlar masaya yatırıldı. Bakanların, birçok alanda hemfikir olduğu belirtildi.

PARA POLİTİKASI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Enflasyondaki yükseliş eğilimi üzerine, bir açıklama da Merkez Bankasından geldi. Yapılan duyuruda, “Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi. TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı, 13 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

ABD İLE TEMAS DEVAM EDİYOR

Berat Albayrak, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğini, askeri ve terörle mücadele alanında iş birliğinin sürdüğünü belirterek, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için üst düzey temasların devam ettiğini söyledi. Albayrak “Kredi notlarının uluslararası önemini göz ardı edemeyiz. Notlarımızda son dönemde gördüğümüz düşüş trendi, önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların sonuç vermesiyle tersine dönecek” diye konuştu.

IMF'YE BAŞVURU PLANIMIZ YOK

Bakan Albayrak, Türkiye’nin IMF’ye başvurmak gibi bir planının olmadığını, doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandıklarını kaydederek; temel kaynak piyasasının Avrupa ve ABD olmaya devam edeceğini, çeşitlendirme kapsamında Çin’e bu yıl ihraç gerçekleştirileceğini söyledi. Albayrak “Gelen sermayenin kalitesi önemli. Bu anlamda doğrudan yatırımların teşviki için reformları hayata geçireceğiz” dedi.

HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Halkbank’ın, ABD’den para cezası almasını beklemediklerini ifade etti. Bakan Albayrak, muhtemel bir ceza ile ilgili olarak “Böyle bir şey, ABD’de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız, Halkbank, tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi, tamamen siyasi bir karar olur” ifadelerini kullandı.