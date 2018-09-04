Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinin etkisiyle 12 birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat, yüzde 4 düşüşle 997 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 16’lık artışla ihracatı 8 milyar 714 milyon dolara taşıyan Egeli ihracatçı, özellikle demir çelik ürünlerindeki performansıyla dikkat çekti. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 49’luk artışla 123 milyon 360 bin dolara çıktı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eksinazi, 13 Ağustos’ta Trump’ın ikinci ek vergi kararına rağmen bu ülkeye ağustos ayındaki ihracatın yüzde 63 artarak 2,8 milyon dolara çıkmasının önemli olduğunu söyledi. Eskinazi “Ağustosta 22 iş gününde 966 milyon dolar ihracata imza attık. Tatil nedeniyle iş günü kaybı olmasaydı 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 13’lük ihracat artışına ulaşacaktık” diye konuştu.