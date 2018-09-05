Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, alınan tedbirlerin Türk ekonomisini yeniden dengelenmeye yönlendirdiğini bildirdi. Kurum tarafından yayınlanan yazıda, TL’deki sert düşüşün de yeniden dengeleneceği öngörüsünde bulunuldu. Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüsünü açıklayan kuruluş, tahminini revize etti ve 0,7 puanlık düşüşle 3,8’e indirdi. 2019’a ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,4 puan birden azaltılarak 3,6’dan 1,2’ye indirildi. Fitch Türkiye’nin 2020’de ise 3,9 büyüyeceği tahmininde bulundu. Düşük büyüme ve daralan cari açığın TL’deki sert düşüşü dengeleyebileceği ifadesini kullanan kuruluş, 13 Temmuz’da Türkiye’nin notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmişti.



AYARLAMANIN SİNYALLERİ

Kredi derecelendirme kuruluşu, dış ticaret açığında temmuz ayında görülen dikkate değer daralmanın, ekonomideki ayarlamanın ilk sinyalleri olduğunu belirtti. Kurum tahminine göre cari açık bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,9’una, 2019’da da yüzde 1,7’sine gerileyecek. Hâlihazırda cari açığın GSYİH’ye oranı yüzde 6,8 seviyesinde bulunuyor. Cari açıktaki düşüşe, yüksek kur nedeniyle azalan ithalatın ihracatı desteklemesinin yanı sıra net ticaret ve turizmdeki büyüme de katkı sağlayacak. Merkez Bankasının bu ayki toplantısında faiz artıracağı tahmininde de bulunan Fitch yetkilileri, bunun enflasyonu 2020’ye kadar çift hanede tutacağı öngörüsünde de bulundu.