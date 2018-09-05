Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak kırtasiye ürünlerinin fiyatları yüzde 30 artış yaşanırken, okul öncesi öğrencilerin kırtasiye masrafı 330 ila 650 lira arasında, ilköğretim çağındakiler için 250 lira ila 500 lira arasında değişiyor. Ortaöğretimde ise bu fiyat 165 liradan başlıyor 425 liraya kadar çıkıyor. Okulların ve öğretmenlerin en çok kullandığı kırtasiye ürünleri arasında ise tahta kalemi, kaşe, telli dosya, cetvel, delgeç ve bantın yer alıyor. Bunların dışında broşür, baskılı defter, kartvizit, antetli kağıt, bloknot ve afiş gibi baskı malzemelerinin de en çok kullanılan ürünler arasında yer aldığını belirten Bidolubaski.com CEO’su Ömer Atakoğlu “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların ve öğrencilerimizin gelişiminde en büyük rolü oynayan öğretmenlerimizin en kaliteli ürünleri kullanması öncelikli hedefimiz. Bu ürünlere de en kolay yoldan ve hesaplı bir şekilde ulaşmaları için çabalıyoruz” dedi.