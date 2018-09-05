Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmak için yeni adım başlıyor. Hükûmetin 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan ‘Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) için çağrıya çıkıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Sanayi kuruluşları, AR-GE Merkezleri, KOBİ’ler, tekno girişimciler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmaya toplam 500 milyon lira destek verilecek” dedi. Varank, 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan vaatleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, AR-GE yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle cari açığın azaltılmasına katkı sunacaklarını dile getirdi.



STRATEJİMİZ MİLLÎ VE YERLİ

Yerli ve millî üretimin stratejik duruşları olduğunu vurgulayarak “Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için ilk adımı attık. Bu kapsamda ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması’nı devreye soktuk. Yerli ve millî üretim bizim en önemli stratejimiz. Bütün imkânlarımızı yerli ve millî üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Millî teknoloji hamlesinin bir parçası

Kaynakların yerli ve millî üretim için seferber edildiğini, bu sürecin millî teknoloji hamlesinin bir parçası olacağını söyleyen Varank, bu sayede Türkiye’nin bir üst lige çıkacağını söyledi. İlk adım özel sektör öncülüğünde bir konsorsiyumun kurulmasıyla atılacak. İkinci fazda projeler değerlendirilecek. Konsorsiyum oluşturacak kuruluşlar, planladıkları ürün ya da ürün grubu hakkında TÜBİTAK’a bilgi aktaracak, görüşmelere katılacak, çağrı kapsamına uygun başvuru hazırlayacak. 1-30 Kasım tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapılacak. Proje önerisi başvurularının son tarihi ise 31 Aralık olacak. Bütün bilgiler ise TÜBİTAK’ın internet sitesinden edinilebilecek.