Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 100 günlük icraat döneminde projeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bakanlık, şehirlerin ekonomik özellikleri göz önünde bulundurularak hayat geçirdiği, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri’nde yeni gelişmeler yaşanacak. Bu kapsamda Denizli- Sarayköy ve Şanlıurfa’daki tesisler, önümüzdeki günlerde altyapıları tamamlanarak kullanıma açılacak. Denizli’deki tesis Türkiye’nin ilk jeotermal kaynaklı tesisi, Şanlıurfa’daki tesis ise 106 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük Tarıma Dayalı OSB’si olacak. Şanlıurfa’daki tesis, bölgesinin hayvan ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olması sebebiyle kilit rol oynayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu iki tesis için ek ödemelerle birlikte toplamda 26 milyon TL harcadı. Öte yandan bakanlık, Ege Bölgesi’ne de yeni tesisler kazandıracak. Yatırımın merkez üssü ise İzmir olacak. Bölgede jeotermal kaynaklı seracılık ve tarıma dayalı iktisadi besicilik tesisler kurulacak. Yeni yapılacak bu iki tesis ile Türkiye’de toplam Tarıma Dayalı OSB sayısı 15’ten 17’ye yükselmiş olacak. OSB’ler tarımın yanı sıra istihdama da katkı sağlayacak.