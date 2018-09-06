Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür- İstanbul

Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu (GKTR) ile Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlararası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve bu alanda girişimcilik eko sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Ayrıca genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak. Platformun faaliyetleri konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Platformun danışma kurulunda ise İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agâh Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko yer alıyor.

Platformda olmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten İş Bankası Genel Müdürü Bali “Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor. İş modellerimizin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyacımız var. İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ölçekleri ne olursa olsun değer zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır. Ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine iş birliği içinde bulunmak fayda getirecektir. Özellikle çapraz disiplinler arasında iletişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı disiplinleri bir araya getirmek, gep’leri yani boşlukları doldurmak inovasyonun zaten kendisi” dedi.

NORMAL İYİ YETMİYOR, ŞAŞIRMAK İSTİYORUZ

İş Bankası olarak girişimlere destek verdiklerini dile getiren Bali şöyle devam etti: Gerek bireylerin gerek kurumların beklentileri o kadar yüksek ve hızlı değişiyor ki artık normal iyi kimseye yetmiyor. Normal iyi nedeniyle kimse sizinle uzun bir yolculuk yapmaya heveslenmiyor. İnsanları şaşırtacaksınız. İnsanlar daima beklemedikleri derecede iyi şeyler bekliyorlar. Biz de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında girişimlerimiz var. Silikon Vadisi’nde inovasyon merkezi açtık. Ayrıca Şangay ve Londra’da da bir inovasyon merkezi açacağız. Türkiye’de Kolektif Hoduse’ta yer alan bir bankayız. Orada bir girişimcilik programı yönetiyoruz. 3. mezunlarını verecek şimdi. Şu ana kadar 6 bine aşkın fikir değerlendirilmiş durumda. Girişimci dünyasında bir sürü olta atılır, tabiatından bunların çok büyük bir bölümü tutmayabilir. Biz bir ekosistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Bugün bir çok mesajlaşma uygulaması var ama en büyüğü WhatsApp. Biz doğrusunu yakalayana kadar olta atmak zorundayız.

Girişimcilere 190 milyon dolar yatırım

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin şunları söyledi: Türk girişimleri geçtiğimiz yıl 190 milyon dolar yatırım çekti. Türkiye maalesef yatırım çekme konusunda ilk 50’de bile değil. Bu platformu kurmaktaki amacımız da etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dünya gündeminden kopmamak, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve iş birliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.